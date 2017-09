HOY ES DE LOS ANIMALES

No muchos entienden que el primer domingo se inaugura la muestra comercial y el segundo la muestra ganadera. Más que nada lo del segundo, porque la muestra ganadera se inaugura cuando ya termina; pero así está desde siempre. Y la ganadería comenzó a llegar en gran número y produjo la jura de admisión de ovinos, bovinos, caprinos, aves, porcinos, equinos, porque hoy se produce la jura de la mayoría de las especies y razas.

Sin dudas que el plato principal está en los bovinos, que son la vedette de la muestra, y que ya ayer tuvieron el comienzo de la jura de las hembras Aberdeen Angus en lote puras controladas y puras de pedigree. Hoy, en las pistas de jura de lotes, se jurarán los machos Aberdeen Angus y Shorthorn puros controlados y puros de pedigree, más los de algunas otras razas que participan con menor cantidad de animales, como puede ser Polled Hereford. Por la tarde, en la pista central, estará la jura de las hembras y machos individuales, Aberdeen Angus y Shorthorn.

Pero saliendo de los bovinos, que sin dudas son la principal atracción y los que mueven el negocio ganadero, la Rural contiene a todas las especies, y es por eso que hoy se darán las otras juras de clasificación. Por la mañana, en el galpón de las aves, contiguo a la pista de ventas lindera a la balanza del predio ferial, ya fuera del predio de la Rural propiamente dicho (lugar que ocupan por segundo año consecutivo), se jurarán los muchos ejemplares que se han expuesto esta vez y que ya desde ayer ocupan las jaulas. Están todas las razas principales, más algunas razas no tan comunes y también algunos conejos. Por la cantidad, el jurado de las aves tendría que finalizar su tarea cerca del mediodía.

A diferencia de las aves, los porcinos y ovinos no son muchos en esta expo. Comparten una punta del galpón grande, y también se pudo observar ejemplares de la mayoría de las razas tradicionales. En porcinos quizás la cantidad sea mayor y la variedad también por la presencia de cabañas en la zona, algo que no se da tanto en ovinos, ya que en Bolívar sólo existe una cabaña dedicada a la crianza de ovejas.

También estará la jura de los equinos, que no tienen nada que ver ni con los mansos ni los pura sangre, ni los potrillos y potrancas que ya desfilaron por la Expo. Estos son los caballos de trabajo que se exponen todos los años y que se rematan el segundo domingo en la pista central después de los discursos, si es que el clima lo permite (no tendremos a Irma pero no se anuncia buen tiempo).

En cuanto a las ventas, hoy se producirá el remate de los Holando Argentino, por segundo año consecutivo. Según informó el martillero de la firma consignataria CIASA, Mauricio Gourdón, serán alrededor de 40 ejemplares los que saldrán a venta alrededor de las 16 horas en un sector cercano al galpón principal.