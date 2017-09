HOY Y MAÑANA

Ya está en la expo Bolívar Raffaello by Cesar Franco camperas de diseño Buenos Aires, uno de los stand más festejados.

Hoy y mañana serán los últimos días del año para que puedas ver su producción de abrigos en cueros, sedas, brocatos y pieles eco y adquirir una campera para todos los días y ocasión. Todos los talles para una mujer real, tarjetas hasta doce pagos y precios súper especiales por el lanzamiento de lo nuevo; serán los atributos más importantes.

El stand 34 de la expo rural tiene luz propia. La llamarada de dos hermosas rosas blancas en vela invitan a las mujeres a recorrer por dentro. Todo acompaña perfecto, pero las camperas, chaquetas, tapados y abrigos son protagonistas. y aunque cada vez quedan menos, una sola pieza (por su diseño, simpleza y calidad) puede decorar un gran espacio.

Encontrarán cortes y colores de todo tipo predominando el negro absoluto, el blanco y negro, los tierras, pasteles, entre otros. También los distintos géneros se combinan: Cuero s con jersey, brocatos, sedas, pieles ecológicas , terciopelo.

El objetivo de la marca, siempre, es que cada campera o abrigo se luzca todo el año para todas las ocasiones y momentos del día: para el trabajo, una fiesta, salidas con amigas. Sus dueños Marcelo Allegrini y Cesar Franco, que cumplieron 11 años en el mercado de diseño, ofrecerán precios súper especiales por el lanzamiento de sus nuevos modelos y posibilidad de abonar con todas las tarjetas hasta doce pagos. Y sí, todos los talles para una mujer real.

Con capucha, sin capucha, bien clásicos, con mucho diseño, c on mucho brillo, con piel eco, cortos, largos, muy largos. No te lo podes perder! Hoy y mañana en la Expo Rural, Stand 34. Venta exclusiva Raffaello Buenos Aires camperas y abrigos de diseño. Única visita del año.